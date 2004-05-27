Копылов Михаил Гаврилович
Место рождения
Дата рождения21.11.1930
Дата смерти27.05.2004
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1930
Рождение ребёнка
02.09.1956
Дочь: Копылова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Копылова (Коптяева) Елизавета Афанасьевна
Сибирский, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
27.05.2004
Нягань, город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра