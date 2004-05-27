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Копылов Михаил Гаврилович

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Место рождения

Копылова, Вагайский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

21.11.1930

Дата смерти

27.05.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1930

Отец: Копылов Гаврила Елисеевич

Мать: Копылова (Зятькова) Аграфена Алексеевна

Копылова, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.09.1956

Дочь: Копылова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Копылова (Коптяева) Елизавета Афанасьевна

Сибирский, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
27.05.2004
Нягань, город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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