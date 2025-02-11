Денисов Василий Ермолаевич
мужской, родился Неизвестно
Дети
Гинко (Денисова) Ольга Васильевна24.04.1911 г.р.
(Денисова) Кристина Васильевна1916 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1911
Дочь: Гинко (Денисова) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Денисова (Денисова) Александра Петровна
Ресбулика Беларусь
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Денисова) Кристина Васильевна
Мать ребёнка: Денисова (Денисова) Александра Петровна
Рождение ребёнка
1932
Узнацк, Крупский район, Минская область