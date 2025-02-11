Денисов Василий Ермолаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Денисов Василий Ермолаевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

Дети
Гинко (Денисова) Ольга Васильевна24.04.1911 г.р.
(Денисова) Кристина Васильевна1916 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова (Денисова) Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова (Денисова) Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова (Денисова) Александра Петровна

Рождение ребёнка
24.04.1911

Дочь: Гинко (Денисова) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Денисова (Денисова) Александра Петровна

Ресбулика Беларусь

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Денисова) Кристина Васильевна

Мать ребёнка: Денисова (Денисова) Александра Петровна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова (Денисова) Александра Петровна

Узнацк, Крупский район, Минская область

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