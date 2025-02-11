Денисова (Денисова) Александра Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Денисова (Денисова) Александра Петровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Гинко (Денисова) Ольга Васильевна24.04.1911 г.р.
(Денисова) Кристина Васильевна1916 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Василий Ермолаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Василий Ермолаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Василий Ермолаевич

Рождение ребёнка
24.04.1911

Дочь: Гинко (Денисова) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Денисов Василий Ермолаевич

Ресбулика Беларусь

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Денисова) Кристина Васильевна

Отец ребёнка: Денисов Василий Ермолаевич

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Василий Ермолаевич

Узнацк, Крупский район, Минская область

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