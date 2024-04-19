Соколов Василий Александрович
Место рожденияд.Новая
Дата рождения01.03.1903 ст.
Дата смерти17.08.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1903 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.161-162 (Рождение №-22м)
Крещение
01.03.1903 ст.
Крёстный отец: Николай Александрович - Кологривский мещанский сын из д.Новая (брат) Крёстная мать: Феодосия Васильевна - мещанская девица д.Новая
Смерть
17.08.1905 ст.
Ребёнок в 2 года (от кори)
Похороны
19.08.1905 ст.
МК 56-13-44 стр.66-67 (Умершие №-33м)