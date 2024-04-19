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Соколов Василий Александрович

Место рождения

д.Новая

Дата рождения

01.03.1903 ст.

Дата смерти

17.08.1905 ст.

Пол

Мужской

Отец

После 1869 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1903 ст.

Отец: Соколов Александр Васильевич

Мать: Соколова (-) Евфимия Александровна

Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.161-162 (Рождение №-22м)
Крещение
01.03.1903 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Николай Александрович - Кологривский мещанский сын из д.Новая (брат) Крёстная мать: Феодосия Васильевна - мещанская девица д.Новая
Смерть
17.08.1905 ст.
Ребёнок в 2 года (от кори)
Похороны
19.08.1905 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.66-67 (Умершие №-33м)

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