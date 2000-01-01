Новая
Кологривский уезд, Костромская область (на 1926)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Костромской губернии 1926 года
НазваниеТипСельсоветПрежнее административно-территориальное делениеВерст до волостного центраВерст до уездного центраПо переписи 1920 годаДворов на 1-е янв. 1924 г.Мужчин на 1-е янв. 1924 г.Женщин на 1-е янв. 1924 г.Всего на 1-е янв. 1924 г.Промышленные заведения
Новая д.д.Б.-Камен. Княж. 1029Хозяйств: 12. Мужчин: 29. Женщин: 41. Всего: 70.13334679