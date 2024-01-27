(Volkoff) Anna Petrovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Volkoff) Anna Petrovna

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Susoev Peter Isaiahvich

Рождение ребёнка
05.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Susoev Peter Isaiahvich

Tulare, California, USA
Рождение ребёнка
01.09.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Susoev Peter Isaiahvich

Рождение ребёнка
Около 1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Susoev Peter Isaiahvich

Tulare, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Susoev Peter Isaiahvich

Смерть
Неизвестно
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