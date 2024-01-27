(Volkoff) Anna Petrovna
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1939
Рождение ребёнка
05.07.1941
Tulare, California, USA
Рождение ребёнка
01.09.1944
Рождение ребёнка
Около 1949
Tulare, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно