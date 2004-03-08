Susoev Peter Isaiahvich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Susoev Peter Isaiahvich

Место рождения

Los Angeles, California, USA

Дата рождения

13.03.1916

Дата смерти

08.03.2004

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

Около 1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1916

Отец: Сысоев Susoev Исай Isaiah Васильевич Vasilich Tihon

Мать: Сысоева Susoev Параша Pearl Моисеевна M

Los Angeles, California, USA
Место жительства
1930
Los Angeles (Districts 0501-0750), Los Angeles, California, USA
Место жительства
1935
Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Anna Petrovna

Рождение ребёнка
05.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Anna Petrovna

Tulare, California, USA
Рождение ребёнка
01.09.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Anna Petrovna

Рождение ребёнка
Около 1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Anna Petrovna

Tulare, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Anna Petrovna

Смерть
08.03.2004
Kerman, Fresno, California, United States
Похороны
2004
Russian Molokan Cemetery, Kerman, Fresno, California, United States of America
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