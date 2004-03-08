Susoev Peter Isaiahvich
Место рожденияLos Angeles, California, USA
Дата рождения13.03.1916
Дата смерти08.03.2004
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1916
Отец: Сысоев Susoev Исай Isaiah Васильевич Vasilich Tihon
Los Angeles, California, USA
Место жительства
1930
Los Angeles (Districts 0501-0750), Los Angeles, California, USA
Место жительства
1935
Рождение ребёнка
Около 1939
Рождение ребёнка
05.07.1941
Tulare, California, USA
Рождение ребёнка
01.09.1944
Рождение ребёнка
Около 1949
Tulare, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Anna Petrovna
Смерть
08.03.2004
Kerman, Fresno, California, United States
Похороны
2004
Russian Molokan Cemetery, Kerman, Fresno, California, United States of America