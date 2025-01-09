Мещеряков Тимофей Семёнович Около 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Мещеряков Тимофей Семёнович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1855, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Мещеряков Семен ВасильевичОколо 1828 г.р.
Мать
Мещерякова (Торопова) Варвара АндреевнаОколо 1827 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Мещеряков Семен Васильевич

Мать: Мещерякова (Торопова) Варвара Андреевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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