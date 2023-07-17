Седова Федора Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1694
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 31 лист
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Седов Семен Иванович
Отец ребёнка: Седов Иван Васильевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 31 лист
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Седов Иван Иванович
Отец ребёнка: Седов Иван Васильевич
Смерть
После 1756
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 31 лист