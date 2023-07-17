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Седова Федора Ивановна

Место рождения

Дрюково, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Дрюково, город Бор, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Иван Васильевич

Дрюково, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 31 лист
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Седов Семен Иванович

Отец ребёнка: Седов Иван Васильевич

Дрюково, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 31 лист
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Седов Иван Иванович

Отец ребёнка: Седов Иван Васильевич

Смерть
После 1756
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 31 лист

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