Оглоблина Дмитриева Вера Карповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Оглоблина Дмитриева Вера Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев (Оглоблин) Дементий Дмитиевич

Рождение ребёнка
07.04.1913 ст.

Сын: Оглоблин Антип Дементьевич

Отец ребёнка: Дмитриев (Оглоблин) Дементий Дмитиевич

Царицынка, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.09.1918

Дочь: Дмитриева Анна Дементьевна

Отец ребёнка: Дмитриев (Оглоблин) Дементий Дмитиевич

Царицынка, Первомайский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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