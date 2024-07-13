Оглоблина Дмитриева Вера Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1913 ст.
Сын: Оглоблин Антип Дементьевич
Отец ребёнка: Дмитриев (Оглоблин) Дементий Дмитиевич
Рождение ребёнка
04.09.1918
Дочь: Дмитриева Анна Дементьевна
Отец ребёнка: Дмитриев (Оглоблин) Дементий Дмитиевич
Смерть
Неизвестно