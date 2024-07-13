Дмитриев (Оглоблин) Дементий Дмитиевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитриев (Оглоблин) Дементий Дмитиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оглоблев (Оглоблин) Дмитрий Давыдович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Дмитриева Вера Карповна

Рождение ребёнка
07.04.1913 ст.

Сын: Оглоблин Антип Дементьевич

Мать ребёнка: Оглоблина Дмитриева Вера Карповна

Царицынка, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.09.1918

Дочь: Дмитриева Анна Дементьевна

Мать ребёнка: Оглоблина Дмитриева Вера Карповна

Царицынка, Первомайский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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