Чачба Беслахә — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чачба Беслахә

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

FG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чачба Емхы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1530

Сын: Чачба Быҭә

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1550

Сын: Чачба Карабеи

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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