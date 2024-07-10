Чачба Быҭә
Место рожденияНе указано
Дата рождения1530
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1530
Отец: Чачба Беслахә
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чачба Соломон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чачба Беслахә
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чачба U.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чачба Ҭануриа
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чачба Сеҭеман
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно