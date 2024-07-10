Чачба Быҭә — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чачба Быҭә

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1530

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

FG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1530

Отец: Чачба Беслахә

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чачба Соломон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чачба Беслахә

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чачба U.

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чачба Ҭануриа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чачба Сеҭеман

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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