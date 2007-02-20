Слепухин Анатолий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1940
Дата смерти20.02.2007
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шовкова Нина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слепухин Аркадий Анатольевич
Мать ребёнка: Изабелла Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Изабелла Анатольевна
Рождение ребёнка
27.02.1984
Дочь: Слепухина Александра Анатольевна
Мать ребёнка: Шовкова Нина Андреевна
Смерть
20.02.2007