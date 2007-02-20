Слепухин Анатолий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепухин Анатолий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1940

Дата смерти

20.02.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1940

Отец: Слепухин Павел Алексеевич

Мать: Горшкова Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шовкова Нина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слепухин Аркадий Анатольевич

Мать ребёнка: Изабелла Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Изабелла Анатольевна

Рождение ребёнка
27.02.1984

Дочь: Слепухина Александра Анатольевна

Мать ребёнка: Шовкова Нина Андреевна

Смерть
20.02.2007

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