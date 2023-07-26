Слепухина Александра Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1984
Отец: Слепухин Анатолий Павлович
Мать: Шовкова Нина Андреевна
Рождение ребёнка
15.10.2006
Сын: Слепухин Никита Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.12.2014
Дочь: Слепухина Кристина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.01.2022
Дочь: Мирида Александровна
Отец ребёнка: не указан