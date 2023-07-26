Слепухина Александра Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепухина Александра Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1984

Отец: Слепухин Анатолий Павлович

Мать: Шовкова Нина Андреевна

Рождение ребёнка
15.10.2006

Сын: Слепухин Никита Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.12.2014

Дочь: Слепухина Кристина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.01.2022

Дочь: Мирида Александровна

Отец ребёнка: не указан

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