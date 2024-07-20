Огорелышев Василий Емельянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.
Отец: Огорелышев Емельян Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Августа Васильевна
Мать ребёнка: Огорелышева Надежда Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огорелышев Иван Васильевич
Мать ребёнка: Огорелышева Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
30.09.1906 ст.
Дочь: Огорелышева Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Огорелышева Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1918 ст.
Сын: Огорелышев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Огорелышева Надежда Федоровна