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Огорелышев Василий Емельянович

Место рождения

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Около 1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.

Отец: Огорелышев Емельян Павлович

Мать: не указана

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Августа Васильевна

Мать ребёнка: Огорелышева Надежда Федоровна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огорелышева Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огорелышев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Огорелышева Надежда Федоровна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
30.09.1906 ст.

Дочь: Огорелышева Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Огорелышева Надежда Федоровна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1918 ст.

Сын: Огорелышев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Огорелышева Надежда Федоровна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

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