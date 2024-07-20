Огорелышева Надежда Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Августа Васильевна
Отец ребёнка: Огорелышев Василий Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огорелышев Иван Васильевич
Отец ребёнка: Огорелышев Василий Емельянович
Рождение ребёнка
30.09.1906 ст.
Дочь: Огорелышева Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Огорелышев Василий Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1918 ст.
Сын: Огорелышев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Огорелышев Василий Емельянович
Смерть
Неизвестно