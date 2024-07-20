Огорелышева Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огорелышева Надежда Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Августа Васильевна

Отец ребёнка: Огорелышев Василий Емельянович

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огорелышев Василий Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огорелышев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Огорелышев Василий Емельянович

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
30.09.1906 ст.

Дочь: Огорелышева Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Огорелышев Василий Емельянович

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1918 ст.

Сын: Огорелышев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Огорелышев Василий Емельянович

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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