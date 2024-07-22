Суходоев Сидор Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суходоев Ефим Лаврентьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1865 ст.
Дочь: Суходоева Екатерина Сидоровна
Мать ребёнка: Суходоева Агриппина Фёдоровна
Восприемник
30.01.1867 ст.
Василий Родители: Юмской волости деревни Новиковской из русских Никифор Григориев Шмаков и законная его жена Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
01.11.1885 ст.
Дочь: Суходоева Матрона Сидоровна
Мать ребёнка: Суходоева Агриппина Фёдоровна
Поручитель
08.11.1885 ст.
Жених: Юмской волости починка Сюрзинского, из русских, Феодор Евфимов Суходоев, вдов по втором браке Невеста: Курьинского прихода, Юмской волости, починка Останинского, из русских, вдовы Иустины Кодр... Показать все
Смерть
Неизвестно