Суходоев Сидор Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуходоев Сидор Ефимович

Суходоев Сидор Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суходоев Ефим Лаврентьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суходоева Агриппина Фёдоровна

Рождение ребёнка
05.11.1865 ст.

Дочь: Суходоева Екатерина Сидоровна

Мать ребёнка: Суходоева Агриппина Фёдоровна

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Восприемник
30.01.1867 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Василий Родители: Юмской волости деревни Новиковской из русских Никифор Григориев Шмаков и законная его жена Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
01.11.1885 ст.

Дочь: Суходоева Матрона Сидоровна

Мать ребёнка: Суходоева Агриппина Фёдоровна

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Поручитель
08.11.1885 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Юмской волости починка Сюрзинского, из русских, Феодор Евфимов Суходоев, вдов по втором браке Невеста: Курьинского прихода, Юмской волости, починка Останинского, из русских, вдовы Иустины Кодр... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.