Суходоева Агриппина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суходоева Агриппина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суходоев Сидор Ефимович

Рождение ребёнка
05.11.1865 ст.

Дочь: Суходоева Екатерина Сидоровна

Отец ребёнка: Суходоев Сидор Ефимович

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1885 ст.

Дочь: Суходоева Матрона Сидоровна

Отец ребёнка: Суходоев Сидор Ефимович

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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