Платонова Вера Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова Вера Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Платонов Кирилл Никитич

Мать: жена Кирилла

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