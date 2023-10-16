Крутских Петр Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: мама
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Крутских) Александра Петровна
Мать ребёнка: Крутских Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Крутских) Катерина Петровна
Мать ребёнка: Крутских Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Крутских Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно