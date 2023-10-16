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Крутских Петр Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: мама

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Крутских) Александра Петровна

Мать ребёнка: Крутских Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Крутских) Катерина Петровна

Мать ребёнка: Крутских Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Крутских Аким Петрович

Мать ребёнка: Крутских Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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