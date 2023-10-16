Крутских Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Крутских) Александра Петровна
Отец ребёнка: Крутских Петр Осипович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Крутских) Катерина Петровна
Отец ребёнка: Крутских Петр Осипович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Крутских Петр Осипович
Смерть
Неизвестно