Белякова (Кубышкина) Степанида (Стефания) Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кубышкин Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляков Герасим Георгиевич (Гаврилович)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1900
Дочь: (Белякова) Ирина Герасимовна
Отец ребёнка: Беляков Герасим Георгиевич (Гаврилович)
Рождение ребёнка
06.10.1906 ст.
Отец ребёнка: Беляков Герасим Георгиевич (Гаврилович)
Рождение ребёнка
1909
Сын: Беляков Григорий Герасимович
Отец ребёнка: Беляков Герасим Георгиевич (Гаврилович)
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Сорокина (Белякова) Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Беляков Герасим Георгиевич (Гаврилович)
Рождение ребёнка
28.03.1914
Дочь: Панфилова (Белякова) Александра Герасимовна
Отец ребёнка: Беляков Герасим Георгиевич (Гаврилович)
Смерть
Неизвестно