Белякова (Кубышкина) Степанида (Стефания) Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова (Кубышкина) Степанида (Стефания) Тимофеевна

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Место рождения

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кубышкин Тимофей

Мать: не указана

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Пётр Герасимович

Отец ребёнка: Беляков Герасим Георгиевич (Гаврилович)

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Герасим Георгиевич (Гаврилович)

Рождение ребёнка
20.03.1900

Дочь: (Белякова) Ирина Герасимовна

Отец ребёнка: Беляков Герасим Георгиевич (Гаврилович)

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.10.1906 ст.

Сын: Беляков Яков Герасимович

Отец ребёнка: Беляков Герасим Георгиевич (Гаврилович)

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Беляков Григорий Герасимович

Отец ребёнка: Беляков Герасим Георгиевич (Гаврилович)

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Сорокина (Белякова) Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Беляков Герасим Георгиевич (Гаврилович)

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.03.1914

Дочь: Панфилова (Белякова) Александра Герасимовна

Отец ребёнка: Беляков Герасим Георгиевич (Гаврилович)

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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