Иванов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирилин Алексей
Мать: Кирилина Дуня
Рождение ребёнка
22.07.1930
Сын: Иванов Владимир
Мать ребёнка: Иванова Мария
Белянкино, Велильская волость, Демянский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Пётр
Мать ребёнка: Иванова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Алексей
Мать ребёнка: Иванова Мария
Смерть
Неизвестно