Иванов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирилин Алексей

Мать: Кирилина Дуня

Рождение ребёнка
22.07.1930

Сын: Иванов Владимир

Мать ребёнка: Иванова Мария

Белянкино, Велильская волость, Демянский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Пётр

Мать ребёнка: Иванова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Алексей

Мать ребёнка: Иванова Мария

Смерть
Неизвестно
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