Иванова (Петрова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Петрова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Петров Степан

Мать: Петрова Татьяна

Рождение ребёнка
22.07.1930

Сын: Иванов Владимир

Отец ребёнка: Иванов Николай

Белянкино, Велильская волость, Демянский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Пётр

Отец ребёнка: Иванов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Алексей

Отец ребёнка: Иванов Николай

Смерть
1987
Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
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