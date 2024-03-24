Иванова (Петрова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Петров Степан
Мать: Петрова Татьяна
Рождение ребёнка
22.07.1930
Сын: Иванов Владимир
Отец ребёнка: Иванов Николай
Белянкино, Велильская волость, Демянский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Пётр
Отец ребёнка: Иванов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Алексей
Отец ребёнка: Иванов Николай
Смерть
1987
Мозырь, Мозырский район, Гомельская область