Демина Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемина Александра Васильевна

Демина Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1894

Дата смерти

11.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1917

Сын: Демин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Демин Яков Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Демин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Демин Яков Петрович

Бракосочетание
До 16.02.1920

Муж: Демин Яков Петрович

Рождение ребёнка
17.03.1923

Сын: Демин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Демин Яков Петрович

Рождение ребёнка
15.05.1926

Сын: Демин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Демин Яков Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1930

Сын: Демин Вениамин Яковлевич

Отец ребёнка: Демин Яков Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
11.04.1975
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.