Демина Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1894
Дата смерти11.04.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1917
Сын: Демин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Демин Яков Петрович
Рождение ребёнка
Около 1918
Отец ребёнка: Демин Яков Петрович
Бракосочетание
До 16.02.1920
Муж: Демин Яков Петрович
Рождение ребёнка
17.03.1923
Отец ребёнка: Демин Яков Петрович
Рождение ребёнка
15.05.1926
Отец ребёнка: Демин Яков Петрович
Рождение ребёнка
01.10.1930
Отец ребёнка: Демин Яков Петрович
Смерть
11.04.1975
Похороны
Неизвестно