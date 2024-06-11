Тимофей Яковлев 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимофей Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1746 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1772 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Яков Климов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотья Васильевна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Тимофей Тимофеев

Мать ребёнка: Федотья Васильевна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Ефим Тимофеев

Мать ребёнка: Федотья Васильевна

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Настасья Тимофеева

Мать ребёнка: Федотья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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