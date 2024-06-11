Тимофей Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Яков Климов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотья Васильевна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Тимофей Тимофеев
Мать ребёнка: Федотья Васильевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ефим Тимофеев
Мать ребёнка: Федотья Васильевна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Настасья Тимофеева
Мать ребёнка: Федотья Васильевна
Смерть
Неизвестно