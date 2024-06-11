Федотья Васильевна 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФедотья Васильевна

Федотья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Яковлев

Рождение ребёнка
1792

Сын: Тимофей Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Яковлев

Рождение ребёнка
1794

Сын: Ефим Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Яковлев

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Настасья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Яковлев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.