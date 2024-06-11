Федотья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
1792
Сын: Тимофей Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ефим Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Настасья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Яковлев
Смерть
Неизвестно