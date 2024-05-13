Ланьшин Игнатий Михайлович 1767 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланьшин Игнатий Михайлович

Место рождения

Косилово, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
1783

Жена: Ланьшина (Ребинина) Василиса Матвеевна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1785

Сын: Ланьшин Егор Игнатьевич

Мать ребёнка: Ланьшина (Ребинина) Василиса Матвеевна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Военная служба
1788
Смерть
Неизвестно

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