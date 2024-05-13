Ланьшин Игнатий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1783
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Ланьшина (Ребинина) Василиса Матвеевна
Военная служба
1788
Смерть
Неизвестно