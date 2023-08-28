Рублева (Рублева) Агрипина Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублева (Рублева) Агрипина Димитриева

Место рождения

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
03.07.1900

Муж: Рублев Семен Григорьев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
20.11.1901

Сын: Рублев Митрофан Семенов

Отец ребёнка: Рублев Семен Григорьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.12.1903

Сын: Рублев Николай Семенов

Отец ребёнка: Рублев Семен Григорьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.06.1905

Дочь: (Рублева) Марфа Семенова

Отец ребёнка: Рублев Семен Григорьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.03.1908

Сын: Рублев Василий Семенов

Отец ребёнка: Рублев Семен Григорьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.02.1911

Сын: Рублев Иван Семенов

Отец ребёнка: Рублев Семен Григорьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.09.1913

Сын: Рублев Федот Семенов

Отец ребёнка: Рублев Семен Григорьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.06.1916

Дочь: (Рублева) Мария Семенова

Отец ребёнка: Рублев Семен Григорьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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