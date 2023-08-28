Рублева (Рублева) Агрипина Димитриева
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1900
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
20.11.1901
Отец ребёнка: Рублев Семен Григорьев
Рождение ребёнка
06.12.1903
Отец ребёнка: Рублев Семен Григорьев
Рождение ребёнка
15.06.1905
Дочь: (Рублева) Марфа Семенова
Отец ребёнка: Рублев Семен Григорьев
Рождение ребёнка
03.03.1908
Отец ребёнка: Рублев Семен Григорьев
Рождение ребёнка
16.02.1911
Сын: Рублев Иван Семенов
Отец ребёнка: Рублев Семен Григорьев
Рождение ребёнка
02.09.1913
Сын: Рублев Федот Семенов
Отец ребёнка: Рублев Семен Григорьев
Рождение ребёнка
24.06.1916
Дочь: (Рублева) Мария Семенова
Отец ребёнка: Рублев Семен Григорьев
Смерть
Неизвестно