Рублев Семен Григорьев
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Рублев Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1900
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
20.11.1901
Мать ребёнка: Рублева (Рублева) Агрипина Димитриева
Рождение ребёнка
06.12.1903
Мать ребёнка: Рублева (Рублева) Агрипина Димитриева
Рождение ребёнка
15.06.1905
Дочь: (Рублева) Марфа Семенова
Мать ребёнка: Рублева (Рублева) Агрипина Димитриева
Рождение ребёнка
03.03.1908
Мать ребёнка: Рублева (Рублева) Агрипина Димитриева
Рождение ребёнка
16.02.1911
Сын: Рублев Иван Семенов
Мать ребёнка: Рублева (Рублева) Агрипина Димитриева
Рождение ребёнка
02.09.1913
Сын: Рублев Федот Семенов
Мать ребёнка: Рублева (Рублева) Агрипина Димитриева
Рождение ребёнка
24.06.1916
Дочь: (Рублева) Мария Семенова
Мать ребёнка: Рублева (Рублева) Агрипина Димитриева
Смерть
Неизвестно