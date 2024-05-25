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Исмагилов Фазлый Исмагилович

Место рождения

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Мухаммадиев Исмагил Мухаммадиевич

Мать: Исмагилова Бадар

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исмагилова ?

Место жительства
Неизвестно
Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1926

Сын: Исмагилов Галиахмат Фазлыевич

Мать ребёнка: Исмагилова ?

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Исмагилова) Накия Фазлыевна

Мать ребёнка: Исмагилова ?

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1930

Сын: Исмагилов Адгар Фазлыевич

Мать ребёнка: Исмагилова ?

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1939

Сын: Исмагилов Вазир Фазлыевич

Мать ребёнка: Исмагилова ?

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1941

Сын: Исмагилов Рашит Фазлыевич

Мать ребёнка: Исмагилова ?

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1943

Сын: Исмагилов Голус Фазлыевич

Мать ребёнка: Исмагилова ?

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова ?

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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