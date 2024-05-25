Исмагилов Фазлый Исмагилович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исмагилова ?
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Исмагилов Галиахмат Фазлыевич
Мать ребёнка: Исмагилова ?
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Исмагилова) Накия Фазлыевна
Мать ребёнка: Исмагилова ?
Рождение ребёнка
1930
Сын: Исмагилов Адгар Фазлыевич
Мать ребёнка: Исмагилова ?
Рождение ребёнка
1939
Сын: Исмагилов Вазир Фазлыевич
Мать ребёнка: Исмагилова ?
Рождение ребёнка
1941
Сын: Исмагилов Рашит Фазлыевич
Мать ребёнка: Исмагилова ?
Рождение ребёнка
1943
Сын: Исмагилов Голус Фазлыевич
Мать ребёнка: Исмагилова ?
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исмагилова ?
Смерть
Неизвестно