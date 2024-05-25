Мухаммадиев Исмагил Мухаммадиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаммадиев Исмагил Мухаммадиевич

Место рождения

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Мухаммади

Мать: Гадида (Газиза)

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исмагилова Бадар

Место жительства
Неизвестно
Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1886

Сын: Исмагилов Фазлый Исмагилович

Мать ребёнка: Исмагилова Бадар

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1888

Сын: Исмагилов Хусаин Исмагилович

Мать ребёнка: Исмагилова Бадар

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1891

Сын: Исмагилов Маулет Исмагилович

Мать ребёнка: Исмагилова Бадар

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1893

Сын: Исмагилов Шакирян Исмагилович

Мать ребёнка: Исмагилова Бадар

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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