Мухаммадиев Исмагил Мухаммадиевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Мухаммади
Мать: Гадида (Газиза)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исмагилова Бадар
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Сын: Исмагилов Фазлый Исмагилович
Мать ребёнка: Исмагилова Бадар
Рождение ребёнка
1888
Сын: Исмагилов Хусаин Исмагилович
Мать ребёнка: Исмагилова Бадар
Рождение ребёнка
1891
Сын: Исмагилов Маулет Исмагилович
Мать ребёнка: Исмагилова Бадар
Рождение ребёнка
1893
Сын: Исмагилов Шакирян Исмагилович
Мать ребёнка: Исмагилова Бадар
Смерть
Неизвестно