Клименко Афанасий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1890
Дата смерти11.09.1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1890
Отец: Клименко Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1913
Дочь: Клименко Ираида Афанасьевна
Мать ребёнка: Клименко-Валькович Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Клименко Владимир Афанасьевич
Мать ребёнка: Клименко-Валькович Евдокия Константиновна
Смерть
11.09.1960