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Клименко Афанасий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1890

Дата смерти

11.09.1960

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1890

Отец: Клименко Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1913

Дочь: Клименко Ираида Афанасьевна

Мать ребёнка: Клименко-Валькович Евдокия Константиновна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Клименко Владимир Афанасьевич

Мать ребёнка: Клименко-Валькович Евдокия Константиновна

Смерть
11.09.1960

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