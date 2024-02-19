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Иштереков Турахан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Абдрахман Иштеряк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иштерекова Люция Турухановна

Мать ребёнка: Иштерекова Мухамеджанова Гюльджихан

Рождение ребёнка
1933

Сын: Иштереков Реваль Туруханович

Мать ребёнка: Иштерекова Мухамеджанова Гюльджихан

Рождение ребёнка
15.08.1938

Дочь: Иштерекова Лира Турухановна

Мать ребёнка: Иштерекова Мухамеджанова Гюльджихан

Рождение ребёнка
29.04.1941

Дочь: Иштерекова Венера Турухановна

Мать ребёнка: Иштерекова Мухамеджанова Гюльджихан

Рождение ребёнка
1943

Сын: Иштереков Маркс Туруханович

Мать ребёнка: Иштерекова Мухамеджанова Гюльджихан

Смерть
Неизвестно

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