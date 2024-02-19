Иштереков Турахан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Абдрахман Иштеряк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иштерекова Люция Турухановна
Мать ребёнка: Иштерекова Мухамеджанова Гюльджихан
Рождение ребёнка
1933
Сын: Иштереков Реваль Туруханович
Мать ребёнка: Иштерекова Мухамеджанова Гюльджихан
Рождение ребёнка
15.08.1938
Дочь: Иштерекова Лира Турухановна
Мать ребёнка: Иштерекова Мухамеджанова Гюльджихан
Рождение ребёнка
29.04.1941
Дочь: Иштерекова Венера Турухановна
Мать ребёнка: Иштерекова Мухамеджанова Гюльджихан
Рождение ребёнка
1943
Сын: Иштереков Маркс Туруханович
Мать ребёнка: Иштерекова Мухамеджанова Гюльджихан
Смерть
Неизвестно