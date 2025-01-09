Белолипецкая Марина Макеевна Около 1786 — найти родственников по фамилии на Familio

Белолипецкая Марина Макеевна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1786

умерла 27.07.1843 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Супруги
Белолипецкий Петр КондратьевичОколо 1781 г.р.
Дети
Белолипецкий Матвей ПетровичОколо 1800 г.р.
Черешнева (Белолипецкая) Пелагея ПетровнаОколо 1805 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
08.10.1797 ст.

Муж: Белолипецкий Петр Кондратьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Белолипецкий Матвей Петрович

Отец ребёнка: Белолипецкий Петр Кондратьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Черешнева (Белолипецкая) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Белолипецкий Петр Кондратьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Черных (Белолипецкая) Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Белолипецкий Петр Кондратьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
07.03.1808 ст.

Сын: Белолипецкий Василий Петрович

Отец ребёнка: Белолипецкий Петр Кондратьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Заишникова (Белолипецкая) Фекла Петровна

Отец ребёнка: Белолипецкий Петр Кондратьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
23.06.1811 ст.

Дочь: Белолипецкая (Белолипецкая) Аграфена Петровна

Отец ребёнка: Белолипецкий Петр Кондратьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
14.03.1818 ст.

Сын: Белолипецкий Алексей Петрович

Отец ребёнка: Белолипецкий Петр Кондратьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
27.07.1843 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Натуральная

Похороны
28.07.1843 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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