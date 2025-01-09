Белолипецкая Марина Макеевна
женский, родилась Около 1786
умерла 27.07.1843 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Белолипецкий Матвей Петрович
Отец ребёнка: Белолипецкий Петр Кондратьевич
Дочь: Черешнева (Белолипецкая) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Белолипецкий Петр Кондратьевич
Дочь: Черных (Белолипецкая) Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Белолипецкий Петр Кондратьевич
Сын: Белолипецкий Василий Петрович
Отец ребёнка: Белолипецкий Петр Кондратьевич
Дочь: Заишникова (Белолипецкая) Фекла Петровна
Отец ребёнка: Белолипецкий Петр Кондратьевич
Дочь: Белолипецкая (Белолипецкая) Аграфена Петровна
Отец ребёнка: Белолипецкий Петр Кондратьевич
Сын: Белолипецкий Алексей Петрович
Отец ребёнка: Белолипецкий Петр Кондратьевич