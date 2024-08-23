Анна Семёновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 26.06.1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До ?.09.1762
Муж: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Харитон Васильевич
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Яков Васильевич
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Николай Васильевич
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Феодосья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Смерть
После 26.06.1782