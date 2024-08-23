Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Семёновна

Место рождения

Каласево, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 26.06.1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Каласево, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Каласево, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
До ?.09.1762

Муж: Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Харитон Васильевич

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Яков Васильевич

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Николай Васильевич

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Феодосья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 26.06.1782

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