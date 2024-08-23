Яков Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиПосле 12.03.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Василий Григорьевич
Мать: Анна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Анисья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Фёдор Яковлевич
Мать ребёнка: Анисья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Анисья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Анисья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Анисья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Василиса Яковлевна
Мать ребёнка: Анисья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Максим Потапович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Анисья Николаевна
Смерть
После 12.03.1834