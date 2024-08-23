Яков Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Васильевич

Яков Васильевич

Место рождения

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

После 12.03.1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Жена

Около 1782 г.р.

Дети

Около 1797 г.р.
Около 1802 г.р.
Около 1805 г.р.
Около 1809 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1813 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Василий Григорьевич

Мать: Анна Семёновна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Анисья Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Анисья Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Анисья Николаевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Анисья Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Анисья Николаевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Василиса Яковлевна

Мать ребёнка: Анисья Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Максим Потапович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Анисья Николаевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 12.03.1834

Мы используем куки для улучшения работы сайта.