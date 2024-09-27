Мария Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1725
Сын: Михаил Поликарпович
Отец ребёнка: Полунин Поликарп Алексеевич
Рождение ребёнка
1732
Сын: Петр Поликарпович
Отец ребёнка: Полунин Поликарп Алексеевич
Смерть
Неизвестно