Мария Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Епифановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1704 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полунин Поликарп Алексеевич

Рождение ребёнка
1725

Сын: Михаил Поликарпович

Отец ребёнка: Полунин Поликарп Алексеевич

Рождение ребёнка
1732

Сын: Петр Поликарпович

Отец ребёнка: Полунин Поликарп Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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