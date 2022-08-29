Беляева (Дядюшкина) Екатерина Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1836
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Дядюшкин Макар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
1791
Муж: Беляев Трофим
Россия с.Бым, АН Церковь
Рождение ребёнка
1794
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Харитонова (Беляева) Акулина Трофимовна
Отец ребёнка: Беляев Трофим
Рождение ребёнка
1813
Смерть
1836
Причина смерти: Болезнь