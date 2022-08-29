Беляева (Дядюшкина) Екатерина Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Дядюшкина) Екатерина Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1836

Пол

Женский

Отец

1744 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

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1811 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Дядюшкин Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Трофим

Бракосочетание
1791

Муж: Беляев Трофим

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Россия с.Бым, АН Церковь
Рождение ребёнка
1794

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Трофим

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Харитонова (Беляева) Акулина Трофимовна

Отец ребёнка: Беляев Трофим

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1813

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Трофим

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1836
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Причина смерти: Болезнь

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