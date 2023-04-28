Беляев Трофим
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Беляев Лупан
Мать: не указана
Бракосочетание
1791
Россия с.Бым, АН Церковь
Рождение ребёнка
1794
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Харитонова Акулина Трофимовна
Мать ребёнка: Беляева Екатерина Макаровна
Рождение ребёнка
1813
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно