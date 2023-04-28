Беляев Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Трофим

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1752 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1776 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1811 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Беляев Лупан

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1791

Жена: Беляева Екатерина Макаровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Россия с.Бым, АН Церковь
Рождение ребёнка
1794

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Екатерина Макаровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Харитонова Акулина Трофимовна

Мать ребёнка: Беляева Екатерина Макаровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1813

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Екатерина Макаровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Екатерина Макаровна

Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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