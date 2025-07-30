Зеленецкий Иван Сергеевич
мужской, родился 15.01.1867 ст., Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
умер Неизвестно
МатьЗеленецкая Александра ИпполитоваНеизвестно г.р.
ОтецЗеленецкий Сергей НикитичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1867 ст.
Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Крещение
17.01.1867 ст.
Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G969-QH3J