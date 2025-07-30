Зеленецкий Иван Сергеевич 15.01.1867 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Зеленецкий Иван Сергеевич

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 15.01.1867 ст., Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

умер Неизвестно

Мать
Зеленецкая Александра ИпполитоваНеизвестно г.р.
Отец
Зеленецкий Сергей НикитичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1867 ст.

Отец: Зеленецкий Сергей Никитич

Мать: Зеленецкая Александра Ипполитова

Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G969-QH3J

Крещение
17.01.1867 ст.
Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G969-QH3J

Смерть
Неизвестно

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