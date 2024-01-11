Олсуфьева (Соломирская) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1880
Рождение ребёнка
26.08.1903
Дочь: Богораз Голда Григорьевна
Отец ребёнка: Олсуфьев Григорий Васильевич
Козловка, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.01.1905
Сын: Олсуфьев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Олсуфьев Григорий Васильевич
Марковичи, Волинська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олсуфьев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Олсуфьев Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно