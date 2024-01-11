Олсуфьева (Соломирская) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлсуфьева (Соломирская) Ольга Александровна

Олсуфьева (Соломирская) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1880

Отец: Соломирский Александр Павлович

Мать: Соломирская Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
26.08.1903

Дочь: Богораз Голда Григорьевна

Отец ребёнка: Олсуфьев Григорий Васильевич

Козловка, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.01.1905

Сын: Олсуфьев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Олсуфьев Григорий Васильевич

Марковичи, Волинська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олсуфьев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Олсуфьев Григорий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олсуфьев Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close