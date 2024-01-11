Соломирская (Калачёва) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломирская (Калачёва) Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.09.1914

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1880

Дочь: Олсуфьева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Соломирский Александр Павлович

Рождение ребёнка
?.10.1882

Дочь: Соломирская Анна Александровна

Отец ребёнка: Соломирский Александр Павлович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Соломирская Елена Александровна

Отец ребёнка: Соломирский Александр Павлович

Рождение ребёнка
22.12.1884

Сын: Соломирский Александр Александрович

Отец ребёнка: Соломирский Александр Павлович

Рождение ребёнка
22.12.1884

Дочь: Попова Александра Александровна

Отец ребёнка: Соломирский Александр Павлович

Рождение ребёнка
18.02.1886

Сын: Соломирский Павел Александрович

Отец ребёнка: Соломирский Александр Павлович

Рождение ребёнка
?.04.1887

Дочь: Соломирская Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Соломирский Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломирский Александр Павлович

Смерть
01.09.1914
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