Соломирская (Калачёва) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.09.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.11.1880
Дочь: Олсуфьева Ольга Александровна
Отец ребёнка: Соломирский Александр Павлович
Рождение ребёнка
?.10.1882
Дочь: Соломирская Анна Александровна
Отец ребёнка: Соломирский Александр Павлович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Соломирская Елена Александровна
Отец ребёнка: Соломирский Александр Павлович
Рождение ребёнка
22.12.1884
Сын: Соломирский Александр Александрович
Отец ребёнка: Соломирский Александр Павлович
Рождение ребёнка
22.12.1884
Дочь: Попова Александра Александровна
Отец ребёнка: Соломирский Александр Павлович
Рождение ребёнка
18.02.1886
Сын: Соломирский Павел Александрович
Отец ребёнка: Соломирский Александр Павлович
Рождение ребёнка
?.04.1887
Дочь: Соломирская Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Соломирский Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.1914