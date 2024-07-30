Бриль Мария Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бриль Евдокия Пантелеевна
Отец ребёнка: Бриль Пантелей
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Камшилова Бриль Полина Пантелеевна
Отец ребёнка: Бриль Пантелей
Рождение ребёнка
20.04.1908
Отец ребёнка: Бриль Пантелей
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Любых Бриль Феодосия Пантелеевна
Отец ребёнка: Бриль Пантелей
Смерть
Неизвестно