Бриль Мария Митрофановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бриль Мария Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бриль Евдокия Пантелеевна

Отец ребёнка: Бриль Пантелей

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Камшилова Бриль Полина Пантелеевна

Отец ребёнка: Бриль Пантелей

Рождение ребёнка
20.04.1908

Сын: Бриль Максим Пантелеевич

Отец ребёнка: Бриль Пантелей

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Любых Бриль Феодосия Пантелеевна

Отец ребёнка: Бриль Пантелей

Смерть
Неизвестно

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