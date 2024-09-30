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Койвистойнен Петр Иванович

Место рождения

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

13.11.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1841

Отец: Койвистойнен Иван

Мать: Койвистойнен (Хуопалайнен) Ева Георгиевна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
15.02.1876

Жена: Койвистойнен (Барндык) Мария Адамовна

Рождение ребёнка
27.12.1881

Сын: Койвистойнен Иосиф Петрович

Мать ребёнка: Койвистойнен (Барндык) Мария Адамовна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.01.1884

Дочь: (Койвистойнен) Ева Петровна

Мать ребёнка: Койвистойнен (Барндык) Мария Адамовна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.03.1887

Сын: Койвистойнен Адам Петрович

Мать ребёнка: Койвистойнен (Барндык) Мария Адамовна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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