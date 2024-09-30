Койвистойнен Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения13.11.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1841
Бракосочетание
15.02.1876
Рождение ребёнка
27.12.1881
Сын: Койвистойнен Иосиф Петрович
Мать ребёнка: Койвистойнен (Барндык) Мария Адамовна
Рождение ребёнка
23.01.1884
Дочь: (Койвистойнен) Ева Петровна
Мать ребёнка: Койвистойнен (Барндык) Мария Адамовна
Рождение ребёнка
27.03.1887
Сын: Койвистойнен Адам Петрович
Мать ребёнка: Койвистойнен (Барндык) Мария Адамовна
Смерть
Неизвестно