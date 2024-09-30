Койвистойнен Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Койвистойнен Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Койвистойнен (Хуопалайнен) Ева Георгиевна

Рождение ребёнка
14.04.1836

Сын: Койвистойнен Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Койвистойнен (Хуопалайнен) Ева Георгиевна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.11.1841

Сын: Койвистойнен Петр Иванович

Мать ребёнка: Койвистойнен (Хуопалайнен) Ева Георгиевна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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