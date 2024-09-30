Койвистойнен Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1836
Сын: Койвистойнен Иосиф Иванович
Мать ребёнка: Койвистойнен (Хуопалайнен) Ева Георгиевна
Рождение ребёнка
13.11.1841
Сын: Койвистойнен Петр Иванович
Мать ребёнка: Койвистойнен (Хуопалайнен) Ева Георгиевна
Смерть
Неизвестно