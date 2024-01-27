Толмасова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмасова Екатерина

Место рождения

Россия

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Иван Дементьевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Иван Дементьевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1857

Сын: Толмасов Tolmasoff Андрей Иванович

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Иван Дементьевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1857

Сын: Толмасов Tolmasoff Егор Иванович

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Иван Дементьевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1860

Сын: Толмасов Tolmasoff Василий Иванович

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Иван Дементьевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Толмасов Tolmasoff Alex Ivan

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Иван Дементьевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Толмасов Tolmasoff Peter Ivan

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Иван Дементьевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно
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