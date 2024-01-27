Толмасова Екатерина
Место рожденияРоссия
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Иван Дементьевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Иван Дементьевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1857
Сын: Толмасов Tolmasoff Андрей Иванович
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Иван Дементьевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1857
Сын: Толмасов Tolmasoff Егор Иванович
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Иван Дементьевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1860
Сын: Толмасов Tolmasoff Василий Иванович
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Иван Дементьевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Толмасов Tolmasoff Alex Ivan
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Иван Дементьевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Толмасов Tolmasoff Peter Ivan
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Иван Дементьевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно