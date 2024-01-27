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Толмасов Tolmasoff Alex Ivan

Место рождения

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Толмасов Tolmasoff Иван Дементьевич

Мать: Толмасова Екатерина

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Толмасов Tolmasoff Fred Alex

Мать ребёнка: ?

Россия
Смерть
Неизвестно
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