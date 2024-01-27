Толмасов Tolmasoff Alex Ivan
Место рожденияРоссийская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Толмасов Tolmasoff Fred Alex
Мать ребёнка: ?
Россия
Смерть
Неизвестно