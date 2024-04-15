Малков Артемий Лукич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Малкова Устинья Артемьевна
Мать ребёнка: Малкова (Токарева) Катерина Фадеевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 лист
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Малкова (Токарева) Катерина Фадеевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 лист
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Малкова Парасковья Артемьевна
Мать ребёнка: Малкова (Токарева) Катерина Фадеевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 лист
Смерть
1817