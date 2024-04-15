Малков Артемий Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалков Артемий Лукич

Малков Артемий Лукич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Малков Лукоян (Лука) Алексеевич

Мать: Малкова Марфа (Мавра) Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малкова (Токарева) Катерина Фадеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Малкова Устинья Артемьевна

Мать ребёнка: Малкова (Токарева) Катерина Фадеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 лист
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Малков Яков Артемьевич

Мать ребёнка: Малкова (Токарева) Катерина Фадеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 лист
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Малкова Парасковья Артемьевна

Мать ребёнка: Малкова (Токарева) Катерина Фадеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 лист
Смерть
1817
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.